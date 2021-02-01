موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. مواصلات المستقبل وفيروس السيارات

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. كشفت شركة Naon النقاب عن نموذج اختباري من السكوتر الكهربائي Zero-One. دفعت صناعة السيارات في العالم ضريبة قوية خلال 2020 جراء جائحة كورونا التي تسببت في تراجع الطلب العالمي على سيارات الركوب. يقع بعض سائقي السيارات في خطأ عند ركن مركباتهم، ويعتقدون أنه بسيط لكن في الحقيقة يضر بسلامة المركبة ويكلف الكثير. قدرت وكالة بلومبرج حجم الاستثمارات في السيارات الكهربائية خلال 2020 بنحو 139 مليار دولار.



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