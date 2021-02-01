البيت الأبيض يتبرأ من حظر ترامب على "تويتر"

تبرأ البيت الأبيض، الإثنين، من قرار حظر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة "تويتر"، قائلا: "إنه قرار اتخذه الموقع".

جاء ذلك في سؤال للناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي حول هل يؤيد الرئيس جو بايدن إبقاء حظر سلفه بالموقع؟.

وأجابت ساكي قائلة: "إنه قرار اتخذه تويتر".



وفي ردها أيضا على سؤال عما إذا كان حظر ترامب على "تويتر" يسهل في شكل أكبر ولاية الرئيس بايدن؟، فتهربت من الإجابة، لكنها قالت:"لا أستطيع القول إننا نفتقده على تويتر".

وأضافت قائلة: "قد تجدون صعوبة في تصديق ذلك، لكننا نمضي القليل من الوقت في التفكير أو التحدث عن الرئيس ترامب، الرئيس السابق ترامب، لنكن أكثر وضوحا".

وتابعت ساكي قائله إنه:"أعتقد أن هذا سؤال يجب أن يطرح بالأحرى على أعضاء الكونجرس الجمهوريين المنتخبين"، مشيرة إلى الضغط الذي مارسه الرئيس السابق لفترة طويلة من خلال التغريدات التي طالت أحد هؤلاء.

وأوقف موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" الذي كان الأداة الرئيسية لترامب خلال حملته الانتخابية وولايته، حساب ترامب بشكل دائم، بعد يومين من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير الماضي.

وأثار هذا القرار انتقادات شديدة بين مؤيدي ترامب وبعض القادة والمنظمات غير الحكومية القلقين من نفوذ منصات التواصل الاجتماعي من دون أي رقابة خارجية.