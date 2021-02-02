ميانمار.. الحزب الحاكم يدعو لإطلاق سراح زعيمة البلاد "فورا"

دعا حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية (الحاكم) في ميانمار، قادة الانقلاب العسكري إلى إطلاق سراح زعيمة البلاد أونج سان سو تشي فورا.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في ميانمار، اليوم الثلاثاء، بحسب مصادر دبلوماسية.
وأعلن مسؤول في ميانمار، أمس الإثنين، اعتقال زعيمة البلاد أونج سان سو تشي، إضافة إلى الرئيس وين مينت، ومسؤولين كبار آخرين بالحزب الحاكم.
وقال ميو نيونت، متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية (الحاكم) في ميانمار، إن زعيمة البلاد وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلت في مداهمة في صباح الإثنين.
وسو تشي التي جرى اعتقالها ومسؤولين آخرين على يد الجيش، دعت الشعب إلى "عدم قبول الانقلاب"، وفق ما جاء في منشور كتبه زعيم حزبها وين هتين، على حسابه في "فيسبوك".
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