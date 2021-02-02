زادت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021،متأثرة بارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وترتبط أسعار الذهب في المملكة بأسعار البورصات العالمية، خاصة أن أغلب الذهب المتداول في البلاد يتم استيراده من إيطاليا أو الهند والذي يتميز بجودته العالية.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الثلاثاء إلى 224.37 ريال (59.83 دولار)، مقابل 222.68 ريال (59.38 دولار)، أمس.

أما جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 196.33 ريال (52.35 دولار)، مقارنة بنحو 194.85 ريال (51.96 دولار) في تعاملات الإثنين.

وصعد جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى نحو 168.28 ريال (44.87 دولار)، مقابل نحو 167.01 ريال (44.54 دولار)، أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 130.88 ريال (34.90 دولار)، مقارنة بنحو 129.90 ريال (34.64 دولار) الإثنين.

الأوقية والجنيه الذهب

وقفز سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية إلى 6982.50 ريال (1862 دولارا)، مقابل 6926 ريالا (1847 دولارا) أمس.

وارتفع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى نحو 1570.61 ريال (418.83 دولار)، مقابل نحو 1558.54 ريال (415.48 دولار) في تعاملات الإثنين.

واقتصاديا، قال رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض،إن الحكومة السعودية ستستثمر 220 مليار دولار لتحويل الرياض إلى مدينة عالمية بحلول 2030.

وتوقع فهد الرشيد رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض استقطاب استثمار بالحجم نفسه من القطاع الخاص، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى 440 مليار دولار.