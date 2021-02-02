سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021.. انهيار الجنيه

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، في تعاملات السوق السوداء، فيما بقي ثابتا في البنك المركزي.

وزاد متوسط سعر الدولار في هذه السوق إلى 345 جنيها مقابل 333 أمس، وفق وسائل إعلام محلية.



واستقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

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وفي البنك المركزي، ارتفع الجنيه الإسترليني، فيما تراجع سعر اليورو، والدينار الكويتي، بينما زادت جميع العملات في السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني

في البنك المركزي السوداني، تراجع سعر اليورو إلى 66.71 جنيه للشراء و67.05 جنيه للبيع، مقابل 66.75 جنيه للشراء و66.09 جنيه للبيع، أمس.

وفي تعاملات السوق السوداء، قفزت العملة الأوروبية، إلي 417 جنيه مقابل 400 جنيها، أمس.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي السوداني إلى 75.52 جنيه للشراء و75.90 جنيه للبيع، مقابل 75.35 جنيه للشراء و75.72 جنيه للبيع، أمس.

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فيما قفز الجنيه الإسترليني في السوق الموازية إلى 469 جنيها مقابل 450 جنيها، أمس.

تحجيم الاستيراد وعرض النقود



ويأتي ارتفاع الدولار في السودان رغم أن البنك المركزي السوداني، قرر الأحد، تحجيم استيراد السلع غير الضرورية، ووقف التوسع في عرض النقود بغرض تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وجاء ذلك ضمن السياسات المالية والنقدية لبنك السودان المركزي لعام 2021، والتي جرى إعلان ملامحها في بيان صحفي الأحد.

وحسب البيان، فإن سياسات البنك المركزي، استهدفت في محور الاستقرار النقدي، النزول بمعدل التضخم إلى 95% في المتوسط لعام 2021.

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ولتحقيق ذلك عملت السیاسات على ضبط التوسع النقدي عن طريق تحجيم التمويل المقدم من البنك المركزي والمصارف للحكومة والأنشطة غیر الإنتاجية للقطاع الخاص مثل التجارة المحلية واستيراد السلع غير الضرورية.

كما استهدفت السياسات تحقيق استقرار سعر الصرف في السودان عبر حزمة من الإجراءات مثل زيادة موارد النقد الأجنبي للمصارف وشركات الصرافة، وذلك بفتح نوافذ بها لجذب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج واستقطاب مدخراتهم بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.



سعر الريال والدرهم والدينار

وحسب موقع البنك المركزي، سجل سعر الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع.

بينما قفز العملة السعودية في السوق السوداء، إلى 92 جنيها، مقابل 88 جنيها أمس.

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واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

فيما زاد الدرهم في السوق السوداء إلى 94 جنيها، مقابل 90 جنيه، أمس.

وتراجع سعر الدينار الكويتي لدى المركزي إلى 180.74 جنيه للشراء و181.64 جنيه للبيع، مقابل 181.38 جنيه للشراء و182.28 جنيه للبيع، أمس.

فيما قفز سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء إلى 800 جنيه، مقابل 784 أمس.