سقوط مُسيرة إسرائيلية في غزة.. هل وقعت بيد حماس؟

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة صغيرة بدون طيار، جنوبي قطاع غزة، في حادث هو الثاني في أقل من 24 ساعة، بعد لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "خلال عملية لقواتنا، سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش في جنوبي قطاع غزة".
وأضاف: "لا خوف من تسريب معلومات".
ولم يوضح الجيش الإسرائيلي النشاط الذي كانت تقوم به المُسيرة.
وعادة ما يُستخدم هذا النوع من الطائرات الصغيرة لرصد التحركات وجمع المعلومات الاستخبارية.
في هذه الأثناء، تحدثت وسائل إعلام محلية فلسطينية عن حصول أمن حركة "حماس" في قطاع غزة على الطائرة المُسيرة بعد سقوطها.
وأمس الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط مُسيرة تابعة له في الأراضي اللبنانية.
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