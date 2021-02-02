سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021

انخفض سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، في تعاملات السوق غير الرسمية، فيما استقر لدى البنوك.
وسجل سعر الدولار 8750 ليرة للشراء و8800 ليرة للبيع، مقابل 8830 جنيها للشراء، و8880 ليرة للبيع، أمس، وفق وسائل إعلام محلية.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المتمادي منذ عام 2019، فقدت الليرة قرابة 80% من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد المستوردة وخصوصاً الغذائية منها.
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ويأتي تراجع الدولار في لبنان بينما تتخذ البلاد خطوات متتالية لضبط ما يحدث في مصرف لبنان المركزي.
اتهامات سلامة
ويواجه رياض سلامة حاكم المصرف اتهامات بالإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة، وصار أداءه محل تدقيق بعد انهيار نظام لبنان المالي في 2019، مما تسبب في تهاوي قيمة الليرة وتعثر سداد دين سيادي.
ويقود سلامة مصرف لبنان المركزي منذ 1993.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المتمادي منذ العام 2019، فقدت الليرة قرابة 80% من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد المستوردة وخصوصاً الغذائية منها.
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وفي محاولة للحدّ من غلاء الأسعار في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر، أقرّ مصرف لبنان في مايو/أيار الماضي، آلية يوفّر بموجبها الدولار المدعوم، أي وفق سعر صرف 3900 ليرة، لدعم استيراد المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية لصناعتها.
البنك المركزي
وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.
البنوك
وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.
الصرافة
وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.
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