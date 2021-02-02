أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وفق بيانات بنك المغرب المركزي.

وارتفع سعر اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، أمام الدرهم المغربي، اليوم الثلاثاء، فيما تراجع الدولار الأمريكي.

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وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021.

وفي 9 مارس/آذار الماضي، وسعت وزارة المالية والبنك المركزي المغربي، من النطاق الذي يسمح بتحرك الدرهم فيه من 2.5% إلى 5%.

سعر الدولار واليورو والإسترليني

ارتفع سعر اليورو، حسب موقع بنك المغرب (المركزي)، إلى 10.39 درهم للشراء، و12.07 درهم للبيع.

بينما تراجع سعر الدولار لدى المركزي المغربي، إلى 8.56 درهم للشراء، و9.95 درهم للبيع.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني، إلى 11.76 درهم للشراء، و13.67 درهم للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

ولليوم الثاني على التوالي يستقر سعر الريال السعودي عند 2.28 درهم للشراء، و2.65 درهم للبيع في بنك المغرب المركزي.

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كما استقر بقي سعر صرف الدرهم الإماراتي عند 2.33 درهم للشراء، و2.71 درهم للبيع.

بينما تراجع سعر الدينار الكويتي إلى 28.30 درهم للشراء، و32.88 درهم للبيع، مقابل 28.33 درهم للشراء، و32.93 درهم للبيع، أمس.

المغرب نحو الأفضل

ويتجه المغرب نحو آفاق اقتصادية أفضل وفق توقعات مؤسسة الأبحاث الدولية "فيتش سوليوشنز" التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني.

وقالت المؤسسة في مذكرة بحثية اطلعت عليها "دوت الخليج الإخبارية" إن الاقتصاد المغربي مرشح لتحقيق عدة مؤشرات إيجابية خلال العام الحالي، بعد تطبيق سياسات متوازنة للتعامل مع الوباء.

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وتوقعت المؤسسة البحثية أن تنمو إيرادات الموازنة المغربية لعام 2021 بنسبة 6.5% بدعم من زيادة القاعدة الضريبية وتطبيق ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن لمدة عام واحد فقط.

وتقدر الحكومة عائدات الضريبة بنحو 5 مليارات درهم (585 مليون دولار).

كما أشارت إلى أن حصيلة الإيرادات ستستفيد من استكمال الحكومة المغربية برنامج خصخصة بعض الأصول، والذي توقف في 2020 تحت وطأة الجائحة، بعد تنفيذ عملية بيع اتصالات المغرب منتصف عام 2019.

وأوضحت "فيتش" أن مشروع ميزانية عام 2021 يقدر عائدات الخصخصة بنحو 8 مليارات درهم (935.7 مليار دولار).

وتتوقع المؤسسة البحثية انخفاض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8% لعام 2021، من مستوى 8% في 2020.