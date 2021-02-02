"الإخوان يبيعون تونس" عبر مكبرات الصوت

برلمان يهيمن عليه الإخوان وحلفاؤهم، يصادق بلا نقاشات على قرارات مصيرية، في ممارسات فاقمت من أزمة الشعب واختلست آماله بتحسن الأوضاع.

عبير موسي، النائبة التونسية عن الحزب الدستوري الحر، نددت، الثلاثاء، بعقد جلسة برلمانية عامة للمصادقة، دون نقاشات، على قروض ستتسلمها تونس من الخارج.

وقالت موسي، عبر مكبر للصوت، بالتزامن مع انطلاق الجلسة، إن "76 نائبا صوتوا على بيع تونس وارتهانها لدى الأجانب في قروض ستوجه لدعم القطاع العام".

وحذرت من أن الشعب جاع فيما يبيع الإخوان البلاد.

وفي تصريح لـ"دوت الخليج الإخبارية"، قالت موسي إن حزبها يواصل اعتصامه داخل البرلمان، احتجاجا على رفض رئيسه، زعيم الإخوان راشد الغنوشي، إصدار بيان يندد بعنف ذراعه سيف مخلوف.

ومخلوف، نائب عن "ائتلاف الكرامة" الإخواني، وقد استهدف موسي بعنف لفظي موثق، ووجه لها نعوتا منافية للأخلاق وتمس من كرامة المرأة.

وفي تصريحها، اتهمت موسي حركة النهضة الإخوانية وداعميها، والحكومة التي قالت إنها لم تؤد اليمين الدستورية بعد، باختلاس أحلام التونسيين، متوعدة بالصمود ضد المنظومة الإخوانية التي تحكم تونس منذ 10 سنوات.

واعتبرت، في السياق نفسه، أن حكومة هشام المشيشي تمثل تشكيلة الرضوخ لابتزاز الإخوان والتغطية على الفساد السياسي الذي تمارسه حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي.

‎ولفتت إلى أن "التكفيريين الذين حولوا البرلمان إلى مجالهم الخاص يتلاعبون بالإجراءات المضبوطة لعمل الجلسات العامة، ويخترقونها في لصوصية محترفة تحت مسميات إنقاذ الحكومة التي يدعمونها"، واصفة الأخيرة بـ"حكومة العنف".

ويرفض الرئيس التونسي قيس سعيد دعوة الوزراء الجدد في التعديل الحكومي لأداء اليمين الدستورية أمامه بعد نيلهم ثقة البرلمان قبل أيام.

وعزا سعيد موقفه إلى وجود شبهات فساد حول بعض الوزراء الجدد.