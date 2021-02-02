نائبة أمريكية نجت من اعتداء جنسي وواجهت "الموت" بالكونجرس

كشفت نائبة أمريكية عن نجاتها من اعتداء جنسي في الماضي، مشيرة إلى أنها خافت من الموت خلال أحداث الكونجرس الأخيرة.

الحديث للنائبة الديمقراطية عن ولاية نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، أدلت به في بث حي مؤثر عبر "أنستقرام".

وقالت كورتيز: "لقد نجوت من اعتداء جنسي، لكنني لم أخبر عنه كثيرا من الناس في حياتي"، دون المزيد من التفاصيل حول هذا الاعتداء سواء بمكانه أو تاريخه أو شخوصه.

أما الخوف الذي انتابها خلال الاعتداء الذي نفذه أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول في السادس من الشهر الماضي، فذكرت النائبة أنها اضطرت إلى الاختباء، وقالت "اعتقدت أنني سأموت".

واتصالا بهذا الحدث الذي أثار صدمة في الولايات المتحدة والعالم، تحدثت النائبة كيتي بورتر، عن إعطائها حذاء رياضيا لكورتيز أثناء الاعتداء على الكونجرس، لوضعه في حال اضطرت إلى "الجري للنجاة بحياتها".

فكان جواب كورتيز على زميلتها "كل ما أتمناه أن أكون أما. أتمنى ألا أموت اليوم".

واستقطب مقطع الفيديو الذي نشرته كورتيز التي تُعتبر رمز اليسار التقدمي الأمريكي، أكثر من 350 ألف مشاهدة، وانهال عليها المستخدمون بالمديح على "شجاعتها وصدقها."