وزير إسرائيلي يحدد موعد امتلاك إيران لسلاح نووي

حذر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، الثلاثاء، من أن إيران بحاجة إلى نحو 6 أشهر لإنتاج ما يكفي من المواد اللازمة لصنع سلاح نووي.

كما حذر في الوقت نفسه أن طهران بحاجة إلى عامين فقط لامتلاك السلاح النووي فعليا.

وفي حديث للهيئة العامة للبث الإسرائيلي، أشاد شتاينتس بانسحاب الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران.

وتأتي تصريحات شتاينتس في وقت يحذر فيه مسؤولون إسرائيليون من عودة إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى الاتفاق الدولي مع إيران.

وكانت إدارة ترامب انسحبت، في العام 2018، من الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة سلفه باراك أوباما في 2015.

وتخشى إسرائيل من أن العديد من المسؤولين في إدارة أوباما الذين شاركوا في التوصل إلى الاتفاق عادوا لتولي مناصب هامة في إدارة بايدن.

وقال شتاينتس إن "إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ألحقت ضررا كبيرا بالمشروع النووي الإيراني وأضعفته بشكل كبير".

وعزا الفضل في ذلك إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولكنه حذر من أنه "إذا ما قاموا (الإيرانيين) بكل ما هو مطلوب، فإنهم بحاجة إلى 6 أشهر لإنتاج ما يكفي من المواد اللازمة لصنع السلاح النووي.

وأضاف شتاينتس: "أنهم بحاجة إلى ما بين عام إلى عامين لامتلاك السلاح النووي".

ومؤخرا، حذرت إسرائيل من أنها ستضع الخيار العسكري على الطاولة في حال عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووي مع إيران.

وقبل أسبوعين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إن على بلاده صياغة خيار عسكري حيال إمكانية حصول إيران على أسلحة نووية.

وأضاف جانتس، في تصريحات إعلامية، أن "إيران حققت تقدما في السنوات الأخيرة في مجال الأبحاث والتطوير، سواء في المواد المخصبة أو القدرات الهجومية، وفيها نظام يريد حقا امتلاك السلاح النووي".