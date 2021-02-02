نافالني عن محاكمته: الهدف "إخافة" ملايين الروس

قال المعارض الروسي أليكسي نافالني، الثلاثاء، أمام محكمة في موسكو إن الإجراءات القضائية بحقه هدفها إخافة معارضي الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال نافالني خلال جلسة محاكمته إن "الشيء الرئيسي في هذه العملية هو ترهيب عدد هائل من الناس، هكذا تجري الأمور"، مضيفا أنه: "يضعون شخصا خلف القضبان لإخافة الملايين".
واتهم نافالني مرة أخرى السلطات الروسية بمحاولة اغتياله على خلفية تسميمه بغاز الأعصاب نوفيتشوك في أغسطس/آب الماضي، ونقل نافالني بعد ذلك جوا إلى ألمانيا للعلاج.
ويمثل نافالني أمام المحكمة بموسكو بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه، وهي قضية أدت إلى احتجاجات وتوترات جديدة بين الدول الغربية وروسيا.
وخلال الجلسة أكد ممثلو الادعاء أن المعارض "انتهك بشكل منهجي" شروط حكم بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف سنة مع وقف التنفيذ صدر العام 2014، وبالتالي ينبغي تنفيذ الحكم.
وقال نافالني :"أظهرنا وأثبتنا أن بوتين وبالاستعانة بجهاز إف.إس.بي (الاستخبارات) ارتكب محاولة الاغتيال هذه".
وأضاف :"الآن كثير من الناس يعرفون ذلك وآخرون سوف يعرفون، وهذا الأمر يدفع بالرجل.. في المخبأ إلى الجنون"، وفق تعبيره.
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