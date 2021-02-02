مرشحو "الرئاسي الليبي"يفشلون في تصويت الجولة الأولى

فشل مرشحي المجلس الرئاسي الليبي في الحصول على نسبة الـ70% المطلوبة في الجولة الأولى.

وتنص آلية التصويت التي توافق عليها أعضاء اللجنة الاستشارية بالحوار السياسي الليبي الشهر الماضي، على أن يقوم كل مجمع انتخابي –للأقاليم- على حدة بتسمية ممثل المجمع في المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار وهو مانسبته 70%.

وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص لشغل مناصب (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء)، لكي تدخل القائمة للتصويت في القاعة.

ويجب أن تحصل القائمة على 17 صوتا للتزكية، (8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب) وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، أو تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على أعلى نسبة تصويت، ليتم اختيار القائمة التي تفوز بـ50+1% من الأصوات.

وأكدت البعثة الأممية في وقت سابق اليوم بدء عملية الاقتراع على الأسماء المرشحة على مناصب المجلس الرئاسي، والتي ستحسم خلال الساعات المقبلة، لتبدأ جولة جديدة نحو حسم مناصب الحكومة.

ويستمر ملتقى الحوار السياسي الليبي، حتى الخامس من فبراير/شباط الجاري، لحسم كامل المرشحين على السلطة التنفيذية، من بين 45 اسمًا، أعلنت البعثة الأممية ترشحهم لمناصب السلطة التنفيذية التي من المقرر أن تقود المرحلة الانتقالية حتى أواخر العام الجاري.