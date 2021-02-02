3 سنوات ونصف سجنا بحق المعارض نافالني

أصدرت محكمة روسية حكما بسجن لمدة 3 سنوات ونصف بحق المعارض أليكسي نافالني.
وفي رد فعل سريع عقب الحكم ، دعت منظمة تابعة للمعارض نافالني إلى مظاهرة فورية في موسكو إثر الحكم الصادر بحقه.
وكان نافالني قد قال قبل الحكم، إن الإجراءات القضائية بحقه هدفها إخافة معارضي الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال نافالني خلال جلسة محاكمته، إن "الشيء الرئيسي في هذه العملية هو ترهيب عدد هائل من الناس، هكذا تجري الأمور"، مضيفا أنه: "يضعون شخصا خلف القضبان لإخافة الملايين".
واتهم نافالني مرة أخرى السلطات الروسية بمحاولة اغتياله على خلفية تسميمه بغاز الأعصاب نوفيتشوك في أغسطس/آب الماضي، ونقل نافالني بعد ذلك جوا إلى ألمانيا للعلاج.
ومثل نافالني أمام المحكمة بموسكو بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه، وهي قضية أدت إلى احتجاجات وتوترات جديدة بين الدول الغربية وروسيا.
وخلال الجلسة أكد ممثلو الادعاء أن المعارض "انتهك بشكل منهجي" شروط حكم بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف سنة مع وقف التنفيذ صدر العام 2014، وبالتالي ينبغي تنفيذ الحكم.
وقال نافالني :"أظهرنا وأثبتنا أن بوتين وبالاستعانة بجهاز إف.إس.بي (الاستخبارات) ارتكب محاولة الاغتيال هذه".
واعتقل نافالني في 17 يناير/ كانون الثاني بعد عودته من ألمانيا، حيث كان يتعافى من حالة تسمم مفترضة بغاز أعصاب أثار موجة من الحرب الكلامية بين روسيا والغرب الذي حمّل موسكو المسؤولية وهو ما نفته الأخيرة مرارا وتكرارا.
وأمر القضاء باحتجازه حتى موعد محاكمته بتهمة انتهاكه شروط إدانته عام 2014 بعقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ.
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