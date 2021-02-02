أكد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، مقتل مايسمى بـ"والي جنوب العراق" في تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية قرب العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ"دوت الخليج الإخبارية"،إن ما وصفه بـ"والي جنوب العراق" المدعو أبو حسن الغرباوي قتل بضربة جوية في منطقة الزيدان بقضاء أبو غريب".
ولم تتوفر على الفور مزيدا من التفاصيل حول العملية.
ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوع، من إعلان بغداد مقتل زعيم تنظيم "داعش" في العراق المكنى أبو ياسر العيساوي
كما جاء في أعقاب إعلان الاستخبارت العسكرية العراقية، الثلاثاء، تنفيذ عمليات نوعية واستباقية أسفرت عن إلقاء القبض على 5 إرهابيين في مناطق عدة من الموصل.
كما أعلنت قيادة عمليات العاصمة بغداد اعتقال عددا من المتهمين، وضبط كمية من الأسلحة في عمليات أمنية متفرقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل قيادي بارز بتنظيم داعش في العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.