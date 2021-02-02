التغريدات الساحرة تتوقف.. "ماسك" يهجر تويتر

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الثلاثاء، أنه سيتوقف عن استخدام تويتر "لبعض الوقت"، بعد تصدره لقائمة "بلومبرج" لأثرى أثرياء العالم.

واتخذ ماسك، قراره إثر تغريدات نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثارت بلبلة في البورصة الأمريكية، وأدت إلى ارتفاع كبير في قيمة أسهم شركات عدة.

وكتب ماسك،الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، المنحدر من جنوب أفريقيا، وهو أيضا مؤسس شركة "سبايس اكس" للصناعات الفضائية، لمتابعيه الذين يقرب عددهم من 45 مليونا"، سأتوقف عن استخدام تويتر لبعض الوقت".

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لكن ماسك لم يعط أي تفسير لهذا القرار المفاجئ.

جيم ستوب

والأسبوع الماضي، تدخل ماسك المناوئ للمستثمرين الذين يعوّلون على تراجع قيمة الأسهم في البورصة الأمريكية، في قضية "جيم ستوب"، وهي سلسلة متاجر لألعاب الفيديو ارتفعت قيمة أسهمها بصورة كبيرة أخيرا في حدث أججته مجموعة من المستثمرين الآتين من خارج الأوساط التقليدية المتمثلة بالشركات الكبرى.

وقد أسهمت تغريدة لماسك على تويتر في الارتفاع الصاروخي لسعر سهم الشركة.

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وبعد بضع ساعات، أدى امتداح ماسك عبر تويتر لموقع "إتسي" المتخصص في بيع منتجات صغار الحرفيين، إلى ارتفاع قيمة أسهمها بصورة كبيرة.

بلبلة ومتاعب قضائية

ولم تكن هذه المرة الأولى التي أثارت تغريدات ماسك بلبلة في الأسواق المالية، إذ إنه أسهم في ارتفاع قيمة "بيتكوين" بعد تطرقه إلى هذه العملة الرقمية.

كما أن وجوده على تويتر جلب له متاعب قضائية في السابق.. واضطر إلى ترك رئاسة مجلس إدارة "تسلا" في 2018 بعد مواجهة مع اللجنة الأمريكية لعمليات البورصة التي اتهمته بتضليل المستثمرين من خلال تغريداته بشأن إمكان انسحاب "تسلا" من البورصة.

ومع ثروة مقدّرة بأكثر من 180 مليار دولار، أطاح إيلون ماسك البالغ 49 عاما مطلع الشهر الماضي جيف بيزوس رئيس "أمازون"، ليتصدر قائمة "بلومبرج" لأثرى أثرياء العالم، بعدما استفاد من الارتفاع الكبيرة في قيمة أسهم "تسلا" في 2020.