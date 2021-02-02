ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي. أعلنت السعودية الثلاثاء، عن تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة اعتباراً من مساء الأربعاء. اتفقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي الـ27، على تشديد القيود الحدودية على المسافرين الذين يدخلون التكتل. يعاني عشاق السفر والترحال منذ تفشي فيروس كورونا، فما السبيل للخروج من هذا العناء الشديد؟ تجذب لوحة الموناليزا وغيرها من الأعمال الفنية الشهيرة الملايين إلى متحف اللوفر بباريس سنويا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.. الممنوعون من دخول السعودية وقرار أوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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