ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. تعتزم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية استدعاء 135 ألف سيارة في أمريكا أنتجت خلال أعوام سابقة لمشاكل تتعلق بالسلامة. عززت ماركة مرسيدس أسطولها من السيارات المطروحة لعام 2021، بطرحها لنسخة حديثة من طراز GLC300 coupe. أعلنت شركتا "فورد" و"جوجل" عن شراكة استراتيجية مدتها 6 سنوات، تسمح بدمج نظام "أندرويد" في ملايين السيارات الجديدة. أوقفت شركة "سوزوكي" اليابانية للسيارات، العمل في مصنعين تابعين لها، في ميانمار، حيث وقع انقلاب عسكري أمس الإثنين.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. تسلا تهتز وانقلاب ميانمار يوقف سوزوكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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