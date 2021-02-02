9 قتلى بهجوم يحمل بصمات "الشباب" الصومالية

قتل 9 أشخاص بينهم 7 عسكريين صوماليين وأصيب 2، الثلاثاء، في هجوم مسلح يحمل بصمات حركة الشباب الإرهابية جنوبي البلاد.

وبحسب وسائل إعلام صومالية فقد كانت القوات الحكومية جزءا من قوة تأمين لعدد من الشاحنات الناقلة للفحم من المحافظات إلى العاصمة مقديشو بين مدينتي ونلوين وأفجوي، حيث تتواجد عناصر الشباب بكثافة في تلك المنطقة.

وانقلبت 3 شاحنات تنقل كميات كبيرة جراء الهجوم المسلح والاشتباكات التي دارت بين المسلحين والجنود الحكوميين وفق المصادر نفسها.



ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان قولهم: "قتل أثناء الهجوم 9 أشخاص وكان 2 منهم سائقان يقودان المركبات التي تنقل الفحم، و7 من القوات الحكومية التي تؤمن المركبات".

وأضاف الشهود أن "جنديين حكوميين أصيبا أثناء الهجوم".

وقال مسؤولون محليون من محافظة شبيلي السفلى إن "مليشيات الشباب نفذت الهجوم، وأن التحقيقات جار ية لمعرفة خسائر الهجوم، متعهدين بتقديم النتائج لاحقا".

ولم تعلن حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم لكنها نفذت هجمات مماثلة استهدفت المركبات التي تنقل الفحم وترافقها قوات أمنية حكومية بهدف تأمينها.