زيارة مهمة لمسؤولة سودانية للبحرين.. تحرك اقتصادي يخدم الخرطوم

شهدت العاصمة المنامة الثلاثاء، مباحثات بين البحرين والسودان بغرض تطوير العلاقات الاقتصادية وتسهيل المعاملات المصرفية بين البلدين. وجرت المباحثات خلال لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سليمان بن خليفة آل خليفة، ونظيرته السودانية الدكتور هبة محمد علي، التي وصلت البحرين الإثنين في زيارة رسمية. وبحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية، فإن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين والاهتمام المشترك لتعزيزها. كما تناول أهمية تسهيل الإجراءات والمعاملات من المصارف البحرينية للعمل مع المؤسسات المالية في السودان وإمكانية توفير المملكة لتمويل ميسر للخرطوم. وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة المالية السودانية المكلفة، هبة محمد علي، علاقات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين وسبل تطويرها بما يعود بالنفع والنماء لصالح الدولتين. وأكدت الدكتورة هبة علي، مواصلة تعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع مملكة البحرين بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين، واستعرضت أهم المستجدات الاقتصادية في السودان. من جانبه، أوضح وزير المالية البحريني اهتمام المملكة بالسودان وتقديم الدعم المتواصل في مختلف المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. كما أكد اهتمامهم بمسيرة السلام والتنمية بالسودان ومساندة الإصلاحات الاقتصادية في السودان. وأشار إلى متانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والتي أسهمت في تعزيز التعاون الثنائي بشتى المجالات وخاصة في المجالين المالي والاقتصادي بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار. وشدد وزير المالية البحريني على أهمية مواصلة العمل على تعزيز تلك العلاقات والدفع بها نحو أفق أرحب. كما تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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