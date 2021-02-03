واشنطن تصدم طهران.. عراب الاتفاق النووي يغير موقفه

ردت واشنطن بفتور على اقتراح إيراني يتضمن اتخاذ خطوات متزامنة للعودة إلى الاتفاق النووي فيما بدا تغير جوهري في رؤية البيت الأبيض.

ويعد الرئيس الأمريكي جو بايدن عرابا للاتفاق النووي مع إيران عام 2015 ما يجعل موقف إدارته الحالي بمثابة صدمة لطهران.

وقالت واشنطن إنه لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها قبل أن تبدأ الولايات المتحدة في التحدث مع الإيرانيين أو قبول مقترحاتهم.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "لم نجر أي مناقشات مع الإيرانيين ولا أتوقع أن نشرع في ذلك قبل المضي قدما في تلك الخطوات الأولية" في إشارة إلى مشاورات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحلفاء والشركاء والكونجرس الأمريكي.

وأضاف برايس قائلا :"هناك (الكثير) من الخطوات في تلك العملية... قبل أن نصل إلى النقطة التي سنشارك فيها على نحو مباشر مع الإيرانيين ونكون على استعداد لقبول أي نوع من المقترحات".

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤخرا، من قرب امتلاك إيران قنبلة نووية مع استمرارها خرق الاتفاق النووي.

وكشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا، عن أن إيران بدأت العمل على خط تجميع لإنتاج مادة أساسية لتصنيع الرؤوس الحربية النووية.