سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري،خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021، في البنوك وشركات الصرافة.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء،كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وشهد المعروض النقدي في مصر نموا قدره 1.5% في يناير/كانون الثاني مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية"، سجل سعر الدولار في مصر 5 أسعار مختلفة بفارق 5 قروش بين أعلى وقل سعر.

وجاء بنك التعمير والإسكان كأفضل بنك تبيع له الدولار مقابل 15.68 جنيه، بينما جاء البنك العربي الأفريقي الدولي كأفضل بنك تشتري منه الدولار مقابل 15.78 جنيه.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار عند 15.6769 جنيه للشراء، و15.7769 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنك مصر (حكومي).

أرقام إيجابية

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ويتوقع أن يتراجع الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام المقبلة، في ظل بيانات رسمية عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج رغم جائحة كورونا.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما يمثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأكد المركزي المصري أن نسبة الزيادة بلغت نحو 11.9% مقارنة بالفترة نفسها في 2019.

وكشف البنك في بيان الإثنين، عن أن التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج في نوفمبر/ تشرين الثاني بلغت 2.6 مليار دولار، بزيادة 27.9% على أساس سنوي.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري 18.8766 جنيه للشراء، و18.9986 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الإسترليني 21.4241 جنيه للشراء، و21.5639 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 4.1794 جنيه للشراء، و4.2063 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء، نحو 4.2676 جنيه للشراء، و4.2956 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 51.6743 جنيه للشراء، و52.1380 جنيه للبيع.

و أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أن من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار فائدة ليلة واحدة دون تغيير غدا الخميس، بيد أن بعض المحللين تكهنوا بأن تقليص أسعار الفائدة لدى بنك حكومي في الآونة الأخيرة قد يشير إلى خفض.

وتوقع عشرة محللين من 14 محللا شاركوا في الاستطلاع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية. وتوقع أربعة محللين خفضا بواقع 50 نقطة أساس.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة القياسي 300 نقطة أساس في مارس آذار ثم 50 نقطة أخرى في كل من سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني. وتبلغ فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة 9.25 بالمئة حاليا وفائدة الإيداع 8.25 بالمئة، وهما أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2014.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 5.4 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 5.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، ليظل دون النطاق المستهدف للبنك المركزي بين ستة و12 بالمئة.