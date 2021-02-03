خليفة بيزوس في أمازون.. مؤسس الوحدة الأقل شهرة والأكثر ربحية

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن أغنى رجل في العالم الملياردير جيف بيزوس تنحيه عن منصبه القيادي الأهم في أمازون، وشركته في أوج قوتها.

وبمجرد الإعلان، اتجه الاهتمام سريعا للبحث في خلفيات الرجل الذي تمت تسميته لخلافة العبقري بيزوس، وتوضح السيرة الذاتية للخليفة أنه قد يكون بالفعل الأختيار الأنسب.



لدى إعلانه عن تنحيه من منصبه كرئيس تنفيذي لتولي منصب "رئيس مجلس الإدارة"، أعلن بيزوس أن آندي جاسي هو من سيخلفه عندما يتم تفعيل التنحي في الربع الثالث من العام الجاري.

من هو آندي جاسي؟

يترأس جاسي وحدة خدمات الويب في أمازون، وهي الوحدة التي تعنى بالحوسبة السحابية، ورغم كونها الوحدة الأقل شهر في الشركة، إلا أنها الأكثر ربحية.

وانضمّ جاسي إلى أمازون كمدير تسويقي عام 1997، وفي عام 2003 أسّس وحدة الحوسبة السحابية.

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن جاسي كان مساعدا لبيزوس لفترات طويلة خلال عملهما في أمازون.

ولدى انضمامه إلى أمازون في عام 1997 للعمل فيما كانت آنذاك شركة صغيرة لبيع الكتب على الإنترنت، ساهم جاسي في تطوير مبيعات الشركة لتشمل الأقراص المدمجة.

الحوسبة السحابية

وكمساعد تقني لبيزوس في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، جمعت جلسة "عصف ذهني" كل من جاسي وبيزوس عام 2003، لتولد فكرة بناء منصة الحوسبة السحابية المعروفة الآن باسم AWS.

ومنذ إطلاق Amazon Web Services في عام 2006 ، كان جاسي البالغ من العمر حاليا 53 عامًا ، كبير المهندسين في المنصة وقام ببناء نموذج أعمال رابح رغم كون الفكرة ناشئة ومحل شك على نطاق واسع في مجتمع التكنولوجيا.

وسريعا تحولت تلك المنصة إلى شركة بمليارات الدولارات تهيمن على الإنترنت.

يذكر أن جاسي عضو في مجموعة من المدراء التنفيذيين في "أمازون" تطلق عليهم تسمية "S-team".

خريج هارفارد

وقد تخرج جاسي من جامعة هارفارد عام 1990، ومن كلية الأعمال التابعة للجامعة ذاتها عام 1997، وتوجه للعمل في أمازون، التي لم يغادرها طوال مسيرته المهنية.

ويملك جاسي 85 ألف سهم في الشركة، تقدر قيمتها بحوالي 287.3 مليون دولار، وفقا للسعر الذي أعلنته سوق الأسهم، الثلاثاء.