الحريري في مصر.. لبنان والمنطقة يتصدران الزيارة

غادر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لبنان، صباح اليوم الأربعاء، متوجها إلى مصر، في زيارة يبحث فيها جملة من الملفات.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، سيلتقي الحريري الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير خارجيته سامح شكري، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وسيجري رئيس الحكومة المكلف مع المسؤولين في القاهرة، محادثات تتناول آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جرى تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة، لكن جهوده لم تثمر حتى الآن بسبب الانقسامات الداخلية بين الأطراف اللبنانية رغم انجراف البلاد في أزمة مالية خانقة هي الأسوأ منذ عقود.