سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021، في تعاملات السوق غير الرسمية " السوداء"، فيما استقر لدى البنوك.

وبلغ سعر الدولار 8775 ليرة للشراء، و8825 ليرة للبيع، مقابل 8750 ليرة للشراء، و8800 ليرة للبيع، أمس الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.

البنك المركزي

واستمر سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند مستوى 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

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ويأتي ارتفاع الدولار في لبنان بينما تتخذ البلاد خطوات متتالية لضبط ما يحدث في مصرف لبنان المركزي.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المتمادي منذ عام 2019، فقدت الليرة قرابة 80% من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما لا يزال السعر الرسمي ثابتا، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد المستوردة وخصوصاً الغذائية منها.

رفع أسعار الخبز 12%

وللمرة الثانية خلال أسابيع قليلة، زادت وزارة الاقتصاد اللبنانية سعر الخبز بعد ارتفاع سعر طن الدقيق وصعود الدولار المتواصل.

وبلغ سعر ربطة الخبز في لبنان بمقتضى القرار 2500 ليرة بنسبة زيادة 12%، في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا حادا، باتت معه السلطات عاجزة عن مواصلة دعم المواد الأساسية، وسط أزمة معيشية خانقة فاقمتها تدابير الإغلاق لمواجهة كورونا.

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وأعلن وزير الاقتصاد، في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، أنه نظرا إلى الارتفاع المتواصل، والحاد لسعر القمح عالميا، وصعود الدولار، وحفاظا على الأمن الغذائي، رفعت الوزارة سعر ربطة الخبز، الحجم الكبير من ألفين إلى 2500 ليرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها وزارة الاقتصاد إلى رفع سعر الخبز على وقع أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان منذ عام 2019، أدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما السعر الرسمي ما زال مستقرا.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

استجواب سلامة

وحدد القضاء اللبناني يوم الإثنين المقبل موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة.

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ومن المتوقع أن يسلم لبنان السلطات السويسرية الخميس المقبل أجوبته على طلب المساعدة القضائية المتعلقة بتحويلات مالية عائدة لـ"سلامة" ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا سلامة، بعد موافقة الحاكم المثول أمام القضاء السويسري.

وكانت السلطات القضائية في لبنان تلقت طلب التعاون من سويسرا بشأن هذه التحويلات المالية وهو ما نفاه سلامة واصفا هذا الطلب بـ"الادعاءات والفبركات والأخبار الكاذبة التي لا أساس لها".

ويواجه رياض سلامة حاكم المصرف اتهامات بالإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة، وصار أداءه محل تدقيق بعد انهيار نظام لبنان المالي في 2019، مما تسبب في تهاوي قيمة الليرة وتعثر سداد دين سيادي.

ويقود سلامة مصرف لبنان المركزي منذ 1993.