أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021

انخفضت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021، متأثرة بتراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وترتبط أسعار الذهب في المملكة بأسعار البورصات العالمية، خاصة أن أغلب الذهب المتداول في البلاد يتم استيراده من إيطاليا أو الهند والذي يتميز بجودته العالية.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 221.36 ريال (59.03 دولار)، مقارنة بنحو 224.37 ريال (59.83 دولار)، أمس.

أما جرام الذهب عيار 21 فانخفض إلى 193.69 ريال (51.65 دولار)، مقابل نحو 196.33 ريال (52.35 دولار)، في تعاملات الثلاثاء.

وتراجع جرام الذهب عيار 18 في المملكة إلى 166.02 ريال (44.27 دولار)، مقابل، 168.28 ريال (44.87 دولار)، أمس.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 129.13 ريال (34.43 دولار)، مقارنة بنحو 130.88 ريال (34.90 دولار)، الثلاثاء.

الأوقية والجنيه الذهب

وهبط سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية إلى 6888.75 ريال (1837 دولارا)، مقابل، 6982.50 ريال (1862 دولارا)، أمس.

وانخفض سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى نحو 1549.51 ريال (413.20 دولار)، مقابل 1570.61 ريال (418.83 دولار)، في تعاملات الثلاثاء.

واقتصاديا، قال رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض إن الحكومة السعودية ستستثمر 220 مليار دولار لتحويل الرياض إلى مدينة عالمية بحلول 2030.

وتوقع فهد الرشيد رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض استقطاب استثمار بالحجم نفسه من القطاع الخاص، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى 440 مليار دولار.

وعالميا، بلغ سعر أوقية الذهب في المعاملات الفورية 1836.92 دولار للأوقية. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1839.20 دولار.