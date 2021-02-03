"ارحل".. "آثام" الغنوشي تلاحقه من الشارع إلى الشعر

من الشارع، انتقلت عدوى المطالب بحل البرلمان ومحاسبة رئيسه إلى الشعر، هناك حيث تطارد الكلمات زعيم الإخوان وتنصب له محاكمة افتراضية.

الشاعر التونسي، لزهر الضاوي، كتب قصيدة شعرية ساخرة يدعو فيها راشد الغنوشي إلى مغادرة البلاد حتى يستعيد التونسيون حياتهم المسلوبة، مشرحا بلهجة محلية 10 سنوات من "الآثام " السياسية التي ارتكبها بحق أبناء جلدته.

وفي قصيدته، يتهم الضاوي الغنوشي بضرب الحرية في البلاد، وبأنه زعيم الجهاز السري الذي يواجه اتهامات باغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والناشط القومي محمد البراهمي في عام 2013.

وتواترت، في الآونة الأخيرة، الأصوات المنادية بمحاسبة الغنوشي وفتح ملفاته السوداء المرتبطة بالإرهاب والفساد السياسي، حتى أنه لا تكاد تخلو تظاهرة أو تحرك ميداني من شعار "ارحل"، بل تحولت الكلمة إلى ما يشبه كلمة السر التي وحدت النشطاء في الشارع سواء من السياسيين أو المواطنين البسطاء ضد رأس الأخطبوط الإخواني.

ولزهر الضاوي؛ هو أحد شعراء تونس الملتزمين، عُرف بقصائده الناقدة للسلطة منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، كما أنه يؤدي بعض الأغاني على طريقة الشيخ إمام عيسى.

ويرى متابعون أن راشد الغنوشي يعتبر الشخصية السياسية الأكثر رفضًا من قبل التونسيين، حيث أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "سيغما كونساي" المحلية، أن 75 بالمئة من الشعب يرفضون تواجده على رأس البرلمان.

وفي هذا الاتجاه، تقود رئيسة الحزب الدستوري الحر، النائبة عبير موسي، عريضة برلمانية جديدة لسحب الثقة من الغنوشي، في مطلب تتفق فيه مع كل من حزب التيار الديمقراطي، وحركتي الشعب القومية، وتحيا تونس بقيادة يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الأسبق).

ولاقت قصيدة لزهر الضاوي الجديدة ردود فعل واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وحظيت بشبه إجماع على ما تضمنته من كشف حالة لـ10 سنوات من الفوضى عاشتها تونس تحت حكم الإخوان.

وفي ما يلي، تستعرض "دوت الخليج الإخبارية" القصيدة:

ارحل.. ..امشي...زارب..؟؟؟ (ارحل.. امشي.. بسرعة)

"وقفت الزنقة بالهارب"..؟!! (لا منفذ بعد)

ارحل..تمّمت "العشرية".. (ارحل أنهيت عقدا من الزمن)

لا ترسّيلك في .."الهْوارب"..؟؟!! (وإلا كان مصيرك السجن)

ارحل...عَبّيت البَرّية (ارحل ملأت البراري)

بالأفاعي والعقارب..؟!!

ارحل..دمرت الحرية..

وصكّرت علينا المْسارب.. (أغلقت بوجوهنا المنافذ)

بـ"الجهازات السرية".. (الجهاز السري)

و"الجمعيات الخيرية"..

و"النهضة..قوة ثورية"..

وجرّبت جميع التجارب..؟؟!!

ارحل..رام فاقوا الذرّية.. (ارحل فلقد تفطن الجميع لنواياك)

والساس اللي بنيتو خارب..؟؟!! (الجدار الذي بنيت خراب)

..خوذ "الدولة التكفيرية".. (خذ دولتك التكفيرية)

وكل "الطاقة التدميرية".. (وكل الطاقة التدميرية)

و"المجلس"..مع "الشهرية".. (والبرلمان والراتب)

واسبق " الموجة البحرية".. (واستبق الموجة البحرية)

..و"انشالله".. تلقالك قارب..؟؟ (لعلك تجد قاربا)

ارررحل...؟؟؟