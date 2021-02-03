نوادر صناعية.. سيارات بمحركات دراجات نارية

يعج عالم صناعة السيارات بالنوادر العجيبة التي سمع عنها البعض، لكن هل تعلم أن هناك سيارات طرحت بمحركات دراجات نارية؟ تعرف على الإجابة.

جرت العادة أن نشاهد موديلات بمحركات من ماركات لشركات منافسة، وموديلات تقليدية تطرح بمحركات أخرى مخصصة لسيارات رياضية خارقة، لكن موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، جمع قائمة تضم السيارات التي طرحت بمحركات مخصصة للدراجات النارية.

وفي مقدمة القائمة، جاء طراز Magnum Mk5، وهو طراز كندي، طرح بمحرك مخصص للدراجات النارية، ينتج قوة 250 حصانا.







من بعده ضمت القائمة، طراز كندي آخر، هو Campagna T-Rex الذي طرح بتصميم ثلاثي العجلات، وعمل بمحرك مخصص للدراجات النارية، من صنع ماركة كاوازاكي اليابانية، وهو محرك طراز Kawasaki ZX-14.





طراز جديد ثلاثي العجلات أيضا جاء ضمن القائمة، هو طراز Morgan 3 Wheeler، الذي طرح بمحرك مخصص للدراجات النارية من طراز V-Twin.





من بعده، ضمت القائمة طراز Westfield Megabusa، الذي طرح بتصميم من ماركة لوتس البريطانية، وعمل بمحرك مخصص للدراجات النارية ينتج قوة 200 حصان.





من ماركة Westfield جاء طراز Westfield XTR2، الذي توفر أيضا بمحرك للدراجات النارية، ينتج قوة تصل لـ 180 حصانا.





من بعده، ضمت القائمة طراز باسم Radical SR1، الذي طرح بمحرك مخصص للدراجات النارية ينتج قوة 182 حصانا، وذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.5 ثانية.





من نفس الماركة، جاء ضمن القائمة طراز باسم Radical SR3، طرح بمحرك مخصص للدراجات النارية، قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.1 ثانية، ينتج قوة 220 حصانا.





اختتم الموقع القائمة، بطراز من ماركة Radical ، هو طراز Radical SR8 الذي توفر بمحرك مخصص للدراجات النارية، بسعة 2.7 لتر، ينتج قوة 411 حصانا، وذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.8 ثانية.



