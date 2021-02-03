جلسة تاريخية في وول ستريت.. "الخدمات" أقوى من "بايدن"

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بصورة جماعية في بداية تداولات الأربعاء، بالتزامن مع تحليق نشاط قطاع الخدمات لأعلى مستوى في عامين.

وفتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على صعود في بداية تداولات الأربعاء، عقب نتائج ربع سنوية قوية من أسماء ذات ثقل مثل ألفابيت وأمازون.

وحسب رويترز، يترقب المستثمرون في بورصة وول ستريت مزيد من التحفيز المالي لدعم التعافي الاقتصادي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 2.2 نقطة بما يعادل 0.01% ليصل إلى 30689.65 نقطة.

وتقدم ستاندرد أند بورز 14 نقطة أو 0.36% مسجلا 3840.27 نقطة.

بينما صعد ناسداك 105.5 نقطة أو 0.78% إلى 13718.314 نقطة.

الخدمات الأمريكي قرب ذروة عامين

وارتفع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى أعلى مستوياته في قرابة عامين مع تسارع النمو في الطلبيات الجديدة والتوظيف، مما يثير تفاؤلا حذرا حيال خروج القطاع من كبوته.

وقال معهد إدارة التوريدات، الأربعاء، إن مؤشره للنشاط غير الصناعي ارتفع إلى قراءة عند 58.7 في الشهر الماضي.



وهذه أعلى قراءة منذ فبراير/شباط 2019 وتأتي بعد 57.7 في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وصار المؤشر عند مستوى أعلى مما كان عليه قبل الجائحة.

وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يساهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا بلوغ المؤشر 56.8.