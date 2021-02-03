من هتلر لإمبراطور اليابان.. سيارات أشهر قادة العالم

على مدار التاريخ، كانت السيارات بمثابة حصن متنقل لبعض قادة العالم، وسمة للوقار والرفاهية لأخرين، فما هي أشهر سيارات القادة؟

عل مر التاريخ تقبع مرسيدس على قمة السيارات التي استخدمها القادة حول العالم، حسب "كار أند درايفر"، الذي بدأ بطراز مرسيدس بنز 770 كي، وهو الموديل الذي استخدمه أدولف هتلر عام 1938 في استعراضاته الشعبية، وكان طراز يعمل بمحرك ذو سعة 7.6 لتر.





ثم جاء طراز سيتروين DS الكلاسيكي الشهير، ونسخته الأصلية التي طرحت عام 1955، وكان الطراز الرسمي الذي يستخدمه الرئيس الفرنسي "شارل دي جول".





ومن الموديلات التي طالما استخدمتها الأسرة المالكة ببريطانيا، طراز رولز رويس فانتوم الشهير، بنسخته المطروحة عام 1959، بمحرك ذو سعة 6.2 لتر من فئة V8، بسرعه قصوى تصل لـ 101 ميل في الساعة.





من بعده ضمت القائمة، طراز لينكولن كونتينينال، وهو الطراز الذي اشتهر بأنه شهد الأحداث المأساوية للرئيس الأمريكي جون كيندي، ورغم ذلك كان من الموديلات التي استخدمها رؤساء آخرين من الولايات المتحدة، من ضمنهم فرانكلين روزفيلت.





جاء من بعده من ماركة مرسيدس أيضا، طراز بولمان 600، موديل 1964، الذي سبق أن استخدمه عددا من رموز العالم على مدار التاريخ كان أبرزهم بابا الفاتكين، وعمل هذا الطراز بمحرك V8 بسعة 6.3 لتر، ينتج قوة 247 حصانا.





ومن الموديلات التي عرفت باستخدام رؤساء الوزراء البريطانيين لها عبر التاريخ، طراز روفر P5B موديل 1967، واستخدم هذا الطراز من قبل رئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون ورئيسة الوزراء مارجريت تاتشر.





من بعدها، ضمت القائمة طراز دايملر DS420 موديل 1968، وكانت السيارة التي استخدمها ملوك الدنمارك سابقا، ومن السيارات الخاصة بالملكة إليزابيث الثانية أيضا.





ومن ماركة تويوتا، ضمت القائمة، طراز "سينشري رويال"، الذي عرف بكونه الطراز الرسمي لإمبراطور اليابان لسنوات، وهو طراز تقدر قيمته بما يصل لـ 365 ألف يورو، ويعمل بمحرك V12 بسعة 5.0 لتر، ينتج قوة 276 حصانا.



