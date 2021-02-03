طريقة فتح هواتف "آيفون" دون إزالة الكمامات.. أبل تبتكر

بدأت "أبل" اختبار برنامج "آي أو إس" الجديد الذي سيسمح للأشخاص بفتح هواتفهم التي تعتمد على تقنية التعرف على الوجه دون نزع الكمامات.

يواجه العديد من مستخدمي الهواتف الذكية مشاكل في فتح أجهزتهم عبر بصمة الوجه الخاصة بسبب الارتداء الدائم للكمامات، بهدف الحماية من فيروس "كورونا".



وكشفت "أبل" أن بعض مستخدمي "آيفون" سيتمكنون قريباً من فتح هواتفهم الذكية دون الحاجة إلى إزالة أقنعة الوجه في الأماكن العامة.

لكن هناك مشكلة واحدة فقط: تتطلب الطريقة جهاز "أبل" إضافي.

وتختبر "أبل" برنامج "آي أو إس" الجديد الذي سيسمح للأشخاص بفتح هواتفهم التي تعتمد على تقنية التعرف على الوجه، إذا كانوا يرتدون ساعة "أبل" الذكية.

في الوقت الحالي، تطلب تقنية التعرف على الوجه من المستخدم الذي يرتدي كمامة إدخال كلمة المرور.

لكن التحديث الأخير، الذي يعد جزءاً من اختبار تجريبي للمطورين من المحتمل أن يتم طرحه على نطاق واسع قريباً، سيسمح لـ"آيفون" بالاتصال بساعة "أبل" عندما يعطي الهاتف أمراً باستخدام تقنية التعرف على الوجه.

وعند اكتمال المصادقة، حيث يجب أن يكون الجهازان على مقربة من بعضهما البعض، سيفتح "آيفون" تلقائياً.

ولأغراض أمنية، سيعمل التحديث فقط لإلغاء قفل الهاتف، وسيظل المستخدمون بحاجة إلى كتابة كلمة مرور لإجراء المعاملات من خلال "أبل باي" أو "متجر أبل" أو "آي تيونز" في حالة ارتداء قناع.

ويعد التحديث الأخير خطوة أخرى إلى الأمام لدعم ارتداء الأقنعة أثناء تفشي وباء "كورونا"، وحافزاً محتملاً لعملاء "أبل" لشراء الساعة الذكية، أو على الأقل استخدام الساعة التي لديهم بشكل متكرر.

ورغم أن "أبل" أطلقت أحدث نظام تشغيل للهواتف الجوالة في سبتمبر / أيلول، فإن الشركة تصدر باستمرار تحديثات لإصلاح الأخطاء أو تقديم ميزات جديدة.