القوات اليمنية تصطاد خلية حوثية نفذت 20 عملية إرهابية

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، الأربعاء، اصطياد خلية عسكرية لمليشيات الحوثي نفذت سلسلة من العمليات الإرهابية الدامية.

ونجحت الأجهزة الأمنية التابعة للقوات المشتركة في تفكيك وتعقب أعضاء الخلية الإرهابية الحوثية في بلدات الساحل الغربي لليمن تزامنا مع إعلان شرطة مأرب ضبط خلية ترتبط بشكل مباشر بقيادات للمليشيات الانقلابية في العاصمة المختطفة صنعاء.



وقال متحدث المقاومة الوطنية، العميد ركن صادق دويد، إن الأجهزة الأمنية للقوات المشتركة أسقطت في عملية نوعية خلية لمليشيات الحوثي الإرهابية قامت بزراع وتفجير العديد من العبوات الناسفة.



وأوضح المسؤول العسكري في بيان مقتضب، وصل "دوت الخليج الإخبارية"، نسخة منه، أن التحقيقات الأولية مع أعضاء الخلية التابعة لمليشيات الحوثي كشفت تورطها بالقيام بعمليات تفجير دامية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالساحل الغربي لليمن.

وأضاف أن عناصر الخلية الإرهابية اعترفوا بتنفيذ 20 عملية إرهابية بواسطة العبوات الناسفة في مدن الساحل الغربي وبخاصة مدينتي "المخا" و"الخوخة" المطلتين على البحر الأحمر.



ولفت المتحدث اليمني إلى أن الإعلام العسكري للقوات المشتركة سوف ينشر في الساعات المقبلة تفاصيل دقيقة وتسجيلات مرئية لخلية مليشيات الحوثي التي نشرت الرعب بأوساط السكان ما أسفر عن عشرات سقوط الضحايا في أسواق وشوارع المدن الحضرية.



وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، أعلنت، الثلاثاء، ضبط عدد من العناصر المرتبطة بقيادات مليشيا الحوثي في صنعاء كانت تخطط لتنفيذ أعمال تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



وذكر بيان شرطة مأرب أن ضبط العناصر تم عقب عملية رصد ومتابعة دقيقة منذ وصول بعض عناصر الخلية من صنعاء وتتبّع تحركاتها التي شرعت فيها ومن ثمّ إلقاء القبض عليها ولا تزال التحقيقات جارية.



ونفت الشرطة العسكرية ما تروج له مليشيا الحوثي الإرهابية من مداهمات أو ترحيل نساء يمنيات خارج البلد وأكدت أنه "أمر عار عن الصحة" ويستهدف تحقيق أهداف سياسية لاستثارة عواطف الناس والتحشيد القتالي ضد مأرب.



كما تحاول "التغطية على أساليبها الإجرامية في استغلال النساء الفقيرات وإجبارهن بأساليب تتنافى مع أخلاق اليمنيين وقيمهم وأعرافهم، في أعمال إجرامية خطيرة"، بحسب البيان.

وفي ديسمبر الماضي، أسقطت الأجهزة الأمنية التابعة للقوات المشتركة خليتين إرهابيتين تابعة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران في عمليتين منفصلتين في مدينتي "المخا" و"التحيتا" غربي اليمن.

