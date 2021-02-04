موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. حكاية بيزوس وأمازون وسر ستاربكس وعالم الأثرياء

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لم يكن المليارديرات المصريين في معزل عن مشهد انفجار ثروات الأثرياء في خضم جائحة كورونا التي خلقت فرصا للكثير منهم.

وتمكن 6 مليارديرات مصريون من الوصول بثرواتهم إلى 18.4 مليار دولار مقابل 16.8 مليار دولار في مارس/ آذار 2020 عند إعداد قائمة فوربس لمليارديرات العالم، أي ارتفعت خلال هذه الفترة بمقدار 1.6 مليار دولار.

في الصين لا يوجد شخصا فوق القانون، بدءا من جاك ما مؤسس علي بابا، وصولا للممثلة فان بينجبينج المعتقلة في 2018 بسبب التهرب الضريبي.

وتشهد الصين الآن تحولات كبيرة، فالدولة التي بدأت نهضتها في ثمانينات القرن الماضي على يد الرئيس دنيج شياو بينج، بإطلاق إصلاحات اقتصادية مشجعة للسوق، تواجه معضلة ظهور طبقة كبيرة من الأثرياء ينفصلون بشكل كبير عن المجتمع، بحسب بلومبرج.

جيف بيزوس هو الفقير الذي بنى إمبراطوريته أمازون بالطموح والتصميم والتكتم، وظل بسيطا رغم ثروته الطائلة التي بلغت 196 مليار دولار.

ويشكّل التصميم إحدى الصفات الرئيسية في جيف بيزوس الذي سيتنحّى رسميا عن إدارة الأعمال اليومية لشركة "أمازون"، بعدما صنع ثروته ونفوذه بفضل إمبراطورية مترامية الأطراف وضع اللبنة الأولى لبنائها في مرأبه.

رغم القيود التي أحاطت بصناعة السجائر الإلكترونية "الفيب" من كل جانب، إلا أن القطاع ينمو بقوة وخلق جيلا جديدا من المليارديرات.

وتضع أغلب دول العالم قيودا وضوابط لتداول السجائر الإلكترونية، بقيادة الصين التي حظرت بيعها عبر شبكة الإنترنت قبل عام من الآن، مع تقييد الولايات المتحدة الأمريكية الأصناف ذات النكهات، بينما تم منع بيعها في العديد من الدول مثل كوريا الجنوبية والهند والبرازيل.

أعطى الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، توجيهاته للجهات المعنية لتطبيق قانون "الدولار الطالبي" لإدارة أزمة شح النقد الأجنبي بالبلاد.

والدولار الطالبي متعلق بإرسال الأموال للطلاب اللبنانيين في الخارج، حفاظا على مصالح الطلاب اللبنانيين في الخارج الذين يواجهون صعوبات في تسديد أقساطهم الجامعية وتكاليف سكنهم وما يتفرع عنها.

يبدو أن رحلة تراجع احتياطات تركيا من الذهب، قد بدأت مع الربع الأخير من العام الماضي، مع تزايد الضغوطات على سعر صرف الليرة أمام الدولار.

وأظهر مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي الصادرة الشهر الماضي، أن تركيا باعت أزيد من 36 طنا من المعدن الأصفر منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي حتى منتصف يناير/ كانون ثاني الفائت.

قبل 50 عاما انطلقت رحلة أنجح مقهى في العالم من مدينة سياتل الأمريكية على يد ثلاثة أصدقاء من عشاق القهوة عام 1971.

ولم تخرج العلامة التجارية الأشهر في عالم القهوة العالمية للجمهور من مجرد عاشق للقهوة فقط، لكنها مسيرة طويلة من التطور والابتكار حتى وصلت للمكانة العالمية الكبيرة اليوم.