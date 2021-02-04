سوريا تعلن التصدي لقصف إسرائيلي على المنطقة الجنوبية

أعلنت سوريا، الخميس، تصدي دفاعاتها الجوية، لهجوم إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت تقارير إسرائيلية إن الهجمات المنسوبة لها جاءت بعد رصد طائرتين استخدمهما الحرس الثوري الإيراني لنقل أسلحة من طهران إلى سوريا ولبنان.

كما أشارت إلى أنها جاءت بعد أن أطلقت نيران مضادة للطيران باتجاه طائرة يتم التحكم بها عن بعد تابعة للجيش الإسرائيلي فوق لبنان يوم الأربعاء.

ولم تعلق إسرائيل رسميا على الهجمات ولم تعلن مسؤوليتها عن الهجمات الجوية.



ولكن النسخة الإلكترونية من صحيفة (يديعوت احرونوت) قالت: "في وقت سابق الأربعاء، هبطت طائرتا شحن إيرانيتان تابعتان لسلاح الجو الإيراني والحرس الثوري في دمشق وعادت بعد ساعات قليلة إلى طهران".

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، شقت طائرة شحن تابعة للقوات الجوية السورية طريقها من طهران إلى اللاذقية".

أما النسخة الالكترونية من صحيفة (جروزاليم بوست) الإسرائيلية فقالت إن طائرتا الشحن كانتا محملتين بالأسلحة الإيرانية.

وأضافت: "وتأتي الغارات بعد ساعات من إطلاق نيران مضادة للطائرات استهدفت وأخطأت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي فوق جنوب لبنان".

وتابعت "الضربات هي الخامسة خلال فترة شهر، مع الإبلاغ عن ضربات منسوبة إلى إسرائيل في شرق وجنوب وغرب سوريا في يناير/كانون الثاني".

وكانت إسرائيل شنت غارات، الشهر الماضي، على مواقع المليشيات الإيرانية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا واستهدفت مستودعات كانت بمثابة خط أنابيب لمكونات تدعم البرنامج النووي الإيراني.

وأسفر القصف الذي استهدف مواقع المليشيات الإيرانية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، عن مقتل 40 وإصابة 37 آخرين.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القصف طال مواقع وتمركزات ومستودعات ذخيرة وأسلحة لحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها وعلى رأسها لواء "فاطميون"، في المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية – العراقية في بادية البوكمال.

واستهدف القصف بأكثر من 10 ضربات مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة ومواقع أخرى في أطراف مدينة دير الزور، كما استهدف بـ6 ضربات مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في بادية البوكمال، وبضربتين اثنتين تمركزات ومواقع ومستودعات في بادية الميادين.

وكان المرصد أحصى خلال العام 2020، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.