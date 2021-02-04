أفضل أداء يومي للأسهم الأوروبية.. بشائر دراجي في إيطاليا

قفزت الأسهم الأوروبية، والإيطالية، بالتزامن مع تولي رجل أوروبا الاقتصادي الأول مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة في إيطاليا.

وشهدت الأسهم الإيطالية في جلسة الأربعاء، أفضل أداء يومي لها في 4 أسابيع بعد موافقة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي على تشكيل الحكومة الجديدة.

وحسب رويترز، ارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية بدعم صعود سهم شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر.

وأغلق مؤشر بورصة ميلانو على زيادة 2.1%، في حين هوت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات.

حكومة دراجي

وقال دراجي إنه واثق في الحصول على دعم كاف في البرلمان بعد أن طلب الرئيس سيرجيو ماتاريلا مساعدته بعد أن بلغه فشل جهود إنقاذ التحالف المنهار لرئيس الوزراء جوسيبي كونتي.

وكان سهم دايملر أكبر الداعمين للمؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعدما كشفت الشركة عن خطط لفصل نشاط الشاحنات في شركة مستقلة.

وارتفع السهم 8.9%، في حين زاد المؤشر 0.3%.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.7% ليبلغ أعلى مستوياته في أسبوعين.

فيما تراجع مؤشر الأسهم القيادية في لندن 0.1%، إذ هبط سهم جلاكسو سميثكلاين 6.3% بعد تحذيرها من تراجع أكبر من المتوقع للأرباح في 2021 في الوقت الذي مازالت فيه جائحة كوفيد-19 تعطل علاجات طبية أخرى.

وتحقق الأسهم الأوروبية مكاسب مستمرة شأنها شأن أسواق أخرى بعد خسارة بأكثر من 3% في الأسبوع الماضي على خلفية مخاوف حيال بطء توزيع لقاحات كوفيد-19 في منطقة اليورو.

رجل أوروبا الاقتصادي الأول

وحسب وكالة فرانس برس، دعا ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق الذي كلف تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة الأربعاء إلى السماح للبلاد المشلولة منذ استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، مواجهة الأزمة الصحية وإعطاء دفع لخطة الإنعاش الضخمة الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا استقبل ظهرا دراجي "وكلفه تشكيل الحكومة" كما اعلن امين عام الرئاسة.

وقبل دراجي المهمة "بتحفظ" وهي صيغة معتمدة في إيطاليا في مرحلة البحث عن غالبية برلمانية.

وينظر إلي ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، البالغ من العمر 73 عاما، باعتباره رجل أوروبا الاقتصادي الأول، ويُنسب إليه الفضل في إنقاذ منطقة اليورو من أزمة الديون في 2012.

وفي أول تصريح له أعلن دراجي، "إنها فترة صعبة... القضاء على الوباء ومواصلة حملة التلقيح وإنعاش البلاد كلها تحديات تنتظرنا".

وأعرب دراجي عن ثقته في أن "الوحدة سوف تنبثق من المحادثات مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية في فترة صعبة".

وكان الرئيس الإيطالي أعرب اعتبارا من مساء الثلاثاء عن رغبته في أن تقود البلاد حكومة "رفيعة المستوى" قادرة "على مواجهة الأزمات الخطيرة الحالية الصحية والاجتماعية والاقتصادية".

ووجه دعوة الى كافة الاحزاب السياسية لدعم هذه الحكومة، مستبعدا تنظيم انتخابات مبكرة وسط تفشي الوباء الذي تسبب بوفاة أكثر من 89 ألف شخص في ايطاليا، ما أدى إلى أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8,9% عام 2020.

وعلى الفور التقى دراجي الأربعاء رئيسة مجلس الشيوخ إليزابيتا كاسيلاتي ورئيس مجلس النواب روبرتو فيكو (حركة 5 نجوم) قبل أن يستقبله كونتي.

دعم أوروبي

وتراهن ايطاليا للنهوض باقتصادها على خطة تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو ممولة من خطة انتعاش أوروبية ضخمة وضعها الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز الماضي.

في حين سجل ثالث اقتصاد في منطقة اليورو في 2020 أسوأ تراجع لإجمالي الناتج الداخلي (-8.3%).

وعلى إيطاليا عرض اقتراحاتها على بروكسل بحلول 30 أبريل/نيسان المقبل.

وشدد نائب رئيس المفوضية الاوروبية اليوناني مارغاريتيس سخيناس الأربعاء على "احترام واعجاب" بروكسل بدراجي.

وغرد المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية باولو جينتيلوني "شكرا سيدي الرئيس".

كما رأى رومانو برودي الرئيس السابق للمفوضية الاوروبية ورئيس الحكومة السابق (حزب ديموقراطي) ان دراجي "سيحمي البلاد".

وصرح لصحيفة "لا ستامبا"، "في هذه المرحلة الدقيقة من الضروري أن نسعى الى طمأنة أوروبا حول مصداقية نظامنا".

وعلق جوليانو نوتشي الأستاذ في الاستراتيجية في كلية التجارة في ميلانو لفرانس برس بالقول ان دراجي المعروف بتكتمه وجديته وتصميمه "شخصية في غاية الجهوزية والتصميم".

وأضاف "سيتمكن بالتأكيد من اخراج ايطاليا من الازمة بدعم البلاد والبرلمان".