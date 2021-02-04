أغنى 6 رجال في مصر.. كورونا يشكل القائمة و"ساويرس" الأول

لم يكن المليارديرات المصريين في معزل عن مشهد انفجار ثروات الأثرياء في خضم جائحة كورونا التي خلقت فرصا للكثير منهم.

وتمكن 6 مليارديرات مصريون من الوصول بثرواتهم إلى 18.4 مليار دولار مقابل 16.8 مليار دولار في مارس/ آذار 2020 عند إعداد قائمة فوربس لمليارديرات العالم، أي ارتفعت خلال هذه الفترة بمقدار 1.6 مليار دولار.



عائلة ساويرس هي الرابح الأكبر بين الأثرياء المصريين، بقيادة ناصف ساويرس أغنى ملياردير عربي، والذي ارتفعت ثروته بنحو 3.5 مليار دولار لتصل إلى 8.5 مليار دولار، في حين أضاف شقيقه نجيب 200 مليون دولار لثروته التي باتت تبلغ 3.2 مليار دولار.

كما صعدت ثروة الملياردير محمد الفايد إلى 1.6 مليار دولار بزيادة قدرها 200 مليون دولار أيضا.

في المقابل، خسرت عائلة منصور حوالي 2.3 مليار دولار من رصيد ثروتها، لتهبط من 7.4 مليار دولار إلى 5.1 مليار دولار.

أقرأ المزيد..

ناصف ساويرس

يمتلك رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس محفظة شركات عملاقة تضم اوراسكوم كونستراكشون، و"أو سي آي" المتخصصة في صناعة الأسمدة، و"أو سي آي أن في" المقيدة في بورصة أمستردام، وحصص أخرى في شركات عالمية مثل أديداس ولافارج هولسيم، بخلاف مزارع أمريكية.

ارتفعت ثروة ناصف بمقدار 70% منذ مارس/ أذار الماضي بفضل الارتفاع الكبير لأسعار أسهم شركاته، فعلى سبيل المثال قفز سهم لافارج بأكثر من 70%، وأديداس بنحو56%، وأوراسكوم كونستراكشون بمقدار 20%.

نجيب ساويرس





الاستثمار في الذهب كان مفتاح صعود ثروة نجيب ساويرس، الذي يتوسع في حيازة السبائك الذهبية، إلى جانب الاستثمار في شركة لامنشا التي تمتلك حصصا في شركات تنقيب عن الذهب في أفريقيا وأستراليا.

كما أن نجيب يمتلك بالأساس أصولا متنوعة بقطاع الاتصالات، من خلال شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا في مصر، وشركة للإنترنت في إيطاليا، وهو يمتلك أيضا 88% من أسهم شبكة يورو نيوز.

محمد منصور





لم يكن منصور أحد المستفيدين من جائحة كورونا، فثروته خسرت 800 مليون دولار لتهبط إلى 2.5 مليار دولار.

يتولى منصور إدارة مجموعة منصور العائلية، والتي حققت إيرادات سنوية بأكثر من 7.5 مليار دولار من خلال أعمالها التي تنتشر في أكثر من 100 دولة.

ويعمل منصور بمجال توزيع السيارات من خلال تأسيسه وكالات جنرال موتورز عام 1975، وامتلاك حق التوزيع الحصري لمعدات كابتربيلار في 8 دول أفريقيا منها مصر.

ويرأس نجله لطفي شركة مان كابيتال المتخصصة في الاستثمار المباشر، والتي تعيد استثمار ثروة العائلة في مجالات متنوعة، وتمتلك حصص بشركات عالمية مثل فيسبوك، وتويتر، وسنوفلاك، وسبوتيفاي، وأوبر.

محمد الفايد





الثري المصري الذي انتقل إلى المملكة المتحدة عام 1960، يمتلك الآن ثروة هائلة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.

كان أحد أهم استثمارات الفايد متجر هارودز الشهير في لندن، والذي استحوذت عليه قطر في 2010 مقابل 2.4 مليار دولار، كما باع نادي فولهام الإنجليزي بعد 3 سنوات إلى الملياردير شاخد خان في صفقة بلغت 300 مليون دولار.

ويمتلك الملياردير المصري فندق ريتز باريس الذي تم إعادة افتتاحه عام 2016.

يوسف منصور

أحد أفراد عائلة منصور والذي تراجعت ثروته إلى 1.5 مليار دولار بعد أن فقد 400 مليون دولار منذ مارس/ أذار الماضي.

يعمل منصور بقطاع السلع الاستهلاكية، والتي تضم سلسلة متاجر مترو، وحقوق التوزيع الحصري لمنتجات لوريال في السوق المصري.

ياسين منصور





هو الخاسر الأكبر بين عائلة منصور خلال الجائحة، حيث فقد نصف ثروته بالكامل، لتقتصر على 1.1 مليار دولار بدلا من 2.2 مليار دولار.

يعمل ياسين منصور بعدة مجالات، أشهرها الاستثمار العقاري من خلال شركة بالم هيلز أحد أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، إلى جانب قطاع المأكولات السريعة حيث يمتلك امتياز مطاعم ماكدونالدز في مصر، إلى جانب حقوق التوزيع الحصري لعلامة السجائر Gauloises.