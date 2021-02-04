رسميا.. بدء تنفيذ تعليق دخول السعودية للقادمين من 20 دولة

بدأت السعودية رسميا، تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتا للقادمين من 20 دولة.

جاء القرار بسبب استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ووفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من الجهات الصحية في السعودية.



كما يأتي القرار ضمن إطار جهود المملكة الحثيثة للسيطرة على الفيروس، ومنع دخوله وانتشاره، ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في البلاد.

ويشمل القرار القادمين من الأرجنتين والإمارات وألمانيا وأميركا وإندونيسيا وآيرلندا وإيطاليا وباكستان والبرازيل والبرتغال وبريطانيا وتركيا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وفرنسا ولبنان ومصر والهند واليابان، والقادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مرّوا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى السعودية.

وبحسب القرار الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية الثلاثاء يكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

في السباق ذاته أعلنت أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا عاجلا بمنع دخول البلاد لغير الكويتيين بداية من 7 فبراير الحالي ولمدة أسبوعين، لمواجهة فيروس كورونا وبالتحديد سلالاته الجديدة.