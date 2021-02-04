موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. آيفون والكمامة وجثة جوجل

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بدأت "أبل" اختبار برنامج "آي أو إس" الجديد الذي سيسمح للأشخاص بفتح هواتفهم التي تعتمد على تقنية التعرف على الوجه دون نزع الكمامات.

يواجه العديد من مستخدمي الهواتف الذكية مشاكل في فتح أجهزتهم عبر بصمة الوجه الخاصة بسبب الارتداء الدائم للكمامات، بهدف الحماية من فيروس "كورونا".

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية العملاقة بشكل رسمي عن خطة لتطوير محركها البحثي "بينج"، في خطوة تستهدف "قتل جوجل".

والخطوة تستهدف بشكل رئيسي تشجيع السلطات الأسترالية على المضي في قرار من شأنه "قتل جوجل".

دشنت السعودية، منصة إلكترونية موحدة لتسجيل بيانات طالبي العمل بالقطاعين العام والخاص في المملكة.

وأقر مجلس الوزراء السعودي "تدشين منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف) تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص".

كشفت شركة أوبو الصينية، الأربعاء، النقاب عن هاتفها الذكي A55 الجديد، الذي يدعم شبكة G5.

وأوضحت أوبو أن الهاتف الذكي الجديد يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 60 هرتز.