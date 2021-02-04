سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4 فبراير 2021

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 4 فبراير 2021، في البنوك، وشركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

الدولار يستقر



ووفقا لمسح لـ"دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الخميس، في البنوك عند 15.67 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وشهد المعروض النقدي في مصر نموا قدره 1.5% في يناير/كانون الثاني مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.



أعلى سعر للدولار

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في 19 بنكا منها، مصرف أبوظبي الإسلامي، والعقاري المصري العربي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، والمشرق، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وهو أقل سعر دولار تم تسجيله اليوم الخميس، في 4 بنوك أخرى.

الاحتياطي الأجنبي

وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب رويترز، كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، نحو 40.063 مليار دولار.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، اليوم الخميس، إلى نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.94 جنيه لبيع، مقابل نحو18.87جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

فيما انخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، عند نحو 21.35 جنيه للشراء، و21.49 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.42 جنيه للشراء، و21.56 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط الدرهم الإماراتي عند مستوى، 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط الدينار الكويتي، إلى 51.69 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع، مقابل نحو51.67 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع.

تحويلات العاملين في الخارج

وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما يمثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

والإثنين، أعلن البنك المركزي المصري، عن أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في أول 11 شهرا من 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 11.9% مقارنة بالفترة نفسها في 2019.

ويتوقع أن يساهم الارتفاع في تحويلات المصريين من النقد الأجنبي في ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار.

وتشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار رغم جائحة كورونا، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد، ونجاح خطة الإصلاح التي تنفذها الحكومة منذ 2016.