رسميا.. بيرنز مرشح بايدن لقيادة الاستخبارات المركزية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسميا، ترشيح الدبلوماسي ويليام بيرنز ليصبح مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه".

وذكر البيت الأبيض أن إدارة بايدن أرسلت ترشيح بيرنز، الذي كان يشغل منصب نائب وزير الخارجية السابق، إلى مجلس الشيوخ، الأربعاء، للتأكيد.

ويخلف بيرنز، إذا تم تأكيد تعيينه، جينا هاسبل، التي رشحها الرئيس السابق دونالد ترامب لقيادة الوكالة عام 2018.

ويسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونجرس الأمريكي.

ويحظى بيرنز بخبرة لأكثر من 3 عقود في العمل الدبلوماسي للولايات المتحدة، وشغل العديد من مناصب الأمن القومي لإدارات ديمقراطية وجمهورية.

وكان بايدن، قبيل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن اختياره بيرنز، لقيادة وكالة المخابرات المركزية، كأول دبلوماسي يقود هذه المؤسسة.

وقال بايدن في بيان إن "الشعب الأمريكي سينام بهدوء معه بصفته المدير القادم لوكالة المخابرات المركزية".

وأثنى عليه بايدن قائلا: "بيل (ويليام) بيرنز دبلوماسي نموذجي لديه عقود من الخبرة على الساحة العالمية في الحفاظ على أمن وسلامة شعبنا وبلدنا".

وتابع: "إنه يشاركني إيماني العميق بأن الذكاء يجب أن يكون غير سياسي وأن خبراء المخابرات المتفانين في خدمة أمتنا يستحقون امتناننا واحترامنا".

وبهذا المنصب، يكون بيل بيرنز أول دبلوماسي محترف يعمل كمدير لوكالة المخابرات المركزية ، وفقًا لفريق الرئيس الأمريكي المنتخب.