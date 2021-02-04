الإمارات وإسرائيل تبحثان فرص التعاون المستقبلي

بحثت الإمارات وإسرائيل، الخميس، فرص التعاون المستقبلي بين البلدين في إطار عملية السلام.
جاء ذلك خلال لقاء بين السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، ونظيره الإسرائيلي جلعاد أردان.
وذكرت سفارة الإمارات في الولايات المتحدة، عبر حسابها على "تويتر"، أن "الجانبين بحثا التأثير الإيجابي الذي حملته اتفاقات إبراهيم للسلام للمنطقة، وكذلك فرص التعاون المستقبلي بين البلدين".
ووقعت الإمارات وإسرائيل اتفاق سلام سلام تاريخي بينهما في واشنطن 15 سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية، في خطوة يرى خبراء أنها ستفتح مسار إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
كما يعتبرون أن المعاهدة ستعزز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وستقطع الطريق على المزايدين والمتاجرين بالقضية الفلسطينية، والمستثمرين في الفوضى.
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