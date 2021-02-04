اغتيال "سليم" ينكأ جراح لبنان.. أهالي ضحايا المرفأ يتظاهرون

نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الخميس، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في العاصمة اللبنانية، رفضا للمماطلة في التحقيقات.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "الأهالي أعلنوا رفضهم التام لتوقيف الثائرين والناشطين في طرابلس".
واعتبروا "أن هؤلاء المحتجين ليسوا هم من أحرقوا مبنى البلدية في المدينة".
وحمل المحتجون السلطة المسؤولية عن انفجار المرفأ بسبب سكوتهم عن وجود نيترات الأمونيوم.
وطالب الأهالي في وقفتهم القضاء بـ"استكمال التحقيق"، ودعوا السلطة "إلى الرحيل"، منددين باغتيال الناشط لقمان سليم.
ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن فقدان الاتصال بسليم ومن ثم مقتله، توجهت أصابع الاتهام باتجاه حزب الله من قبل إعلاميين وأصدقاء له في لبنان، كما هو الحال في انفجار مرفأ بيروت.
وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الماضي ما خلف أكثر من 200 قتيل و6 آلاف مصاب، ودمارا واسعا في المرفأ والعديد من المباني، وشرد نحو 300 ألف شخص.
ولم تعلن نتائج التحقيقات حتى الآن رعم مرور أكثر من 6 أشهر على حدوثه.
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