رئيس دولة يتوعد الشرطة بسبب "عيد الفصح"

تعهد رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا، الخميس، باتخاذ إجراء ضد جميع المسؤولين عن تفجيرات عيد الفصح التي وقعت قبل عامين.
كما توعد راجاباكسا، في خطاب موجه للأمة بمناسبة عيد الاستقلال، رجال الشرطة، الذين فشلوا في منع الهجمات، التي خلفت أكثر من 270 قتيلا.
وأعلن راجاباكسا أنه سينفذ بالكامل توصيات اللجنة الرئاسية التي حققت في حادث تفجيرات عيد الفصح وسلمت تقريرها هذا الأسبوع.
وتابع: "سيتم اتخاذ إجراء ضد جميع الأطراف المتورطة في هذه المأساة. ولن نسمح للمسؤولين عن التخطيط لهذه المأساة وإتاحة تنفيذها بالإفلات من العدالة"، في إشارة إلى الهجوم الذي تم اتهام متطرفين بالوقوف وراءه.
وأضاف: "لن نسمح للتطرف أن يرفع رأسه مرة أخرى في هذا البلد".
واستهدفت التفجيرات 3 كنائس خلال قداسات أحد الفصح في عام 2019، و3 فنادق فاخرة.
واستجوبت اللجنة الرئاسية الرئيس السابق مايثريبالا سيريسينا، ورئيس الوزراء السابق رانيل ويكرمسينجه، ووزير الدفاع السابق ورئيس الشرطة السابق لفشلهم في التصرف بناء على تحذيرات مسبقة من دول أجنبية بشأن هجوم محتمل من جانب متطرفين.
اللجنة استجوبت أيضا العديد من كبار ضباط الشرطة لفشلهم في منع الهجمات الانتحارية في سبعة مواقع بما في ذلك الكنائس.
ولا يزال ما لا يقل عن 60 شخصا رهن الاعتقال بسبب التفجيرات.
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