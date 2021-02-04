صعود الأسهم الأمريكية بدعم هبوط مفاجئ للبطالة

ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تداولات الخميس، مع ترقب المستثمرين إلى نتائج الشركات، بالتزامن مع تراجع مفاجئ لطلبات إعانة البطالة.

ودعم ارتفاع الأسهم الأمريكية، مؤشرات على إحراز تقدم في حزمة الإغاثة من الجائحة بعد بيانات تنبئ باستقرار سوق العمل.

وحسب رويترز، تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما ينبئ بأن سوق العمل تستقر بينما تشرع السلطات في تخفيف القيود المفروضة على الشركات لمكافحة الجائحة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 14.2 نقطة بما يعادل 0.05% ليصل إلى 30737.78 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.5 نقطة أو 0.17% مسجلا 3836.66 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 63.5 نقطة أو 0.47% إلى 13674.06 نقطة.

تراجع مفاجئ للبطالة

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى بلغت مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية قدره 779 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة مع 812 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 830 ألف طلب في أحدث أسبوع.

مازالت طلبات الإعانة فوق ذروة 665 ألفا المسجلة خلال الركود الكبير بين 2007 و2009، لكنها أقل كثيرا من ذروة 6.867 مليون القياسية المسجلة في مارس/آذار الماضي عندما وصلت الجائحة إلى الولايات المتحدة