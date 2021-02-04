فرنسا: اغتيال لقمان سليم جريمة بشعة ويجب التحقيق

وصفت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، قتل الناشط اللبناني المناهض لحزب الله لقمان سليم، بأنه "جريمة بشعة" وطالبت بتحقيق شفاف.
وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان، "فرنسا تطالب بإثبات الحقائق بوضوح وبأن يسهم كل من يستطيع المساهمة في إثبات الحقيقة بكامل طاقته".
وأضافت "تتوقع فرنسا بأن تسمح السلطات اللبنانية، وكل المسؤولين اللبنانيين لنظام العدالة بالعمل بشكل فعال وشفاف دون تدخل".
ولقي اغتيال لقمان سليم، إدانات واسعة في الداخل والخارج، ومطالبات بالكشف عن منفذي الجريمة "البشعة"، خاصة أن سليم من أكبر خصوم حزب الله ويتهمه دائما بتخريب لبنان.
وصباح اليوم تم العثور على جثة لقمان سليم في سيارته بين قريتي العدوسية وتفاحتا في الجنوب، حيث سيطرة حزب الله، في منطقة قريبة من الأوتوستراد، مع آثار طلقتين في سيارته كانتا كافيتين لإنهاء حياته.
وكانت شقيقته رشا الأمير، قد أبلغت في تغريدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، عن اختفاء أخيها قائلة: "شقيقي لقمان سليم غادر نيحا الجنوب من ٦ ساعات عائدا إلى بيروت وهو لم يعد بعد، هاتفه لا يردّ، لا أثر له في المستشفيات، من يعرف عنه ليتواصل معي مشكورا".
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