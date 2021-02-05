موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. لا تشتري تسلا و أغلى الطرزات الألمانية

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

اعترف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بأن جودة السيارات تتأثر في أوقات زيادة الإنتاج بشكل كبير.

يضم تاريخ صناعة السيارات الألمانية، قائمة بمجموعة من السيارات التي توفرت بتكلفة باهظة، من الموديلات الكلاسيكية والحديثة

دخلت فيراري سوق السيارات المستعملة بمجموعة متميزة من الموديلات بتكلفة زهيدة.

تعزز ماركة إنفينيتي أسطولها من السيارات المطروحة لعام 2021 ضمن فئات كروس أوفر الفارهة، بطرحها للنسخة الأحدث من طراز QX50.



إذا كنت غير محترف في قيادة السيارة وركنها، فيمكنك التعرف على أهم قواعد ركن السيارة والأخطاء التي تواجهها.

كشفت شركة فيات النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها 500 الصغيرة، والذي شهد العديد من التحسينات على خطوط التجهيزات.

تستعد العلامة التجارية الأمريكية الشهيرة في عالم السيارات كاديلاك لطرح أحدث سياراتها ذات الأداء القوي قريبا باسم سي.تي5-في بلاكوينج.

يعد استخدام المكانس الكهربائية المحمولة، من أنسب الطرق للحفاظ على نظافة السيارة من الداخل، في التقرير التالي دليل شامل لطريقة اختيارها.

أعلنت شركة "فولفو" لتصنيع السيارات، أن النصف الثاني من 2020 كان الأفضل على الإطلاق لها من حيث المبيعات والأرباح، بعد تعافيها من كورونا.



تطرح ماركة مرسيدس نسخة جديدة لعام 2021 من طراز GLB-class تنافس بها الماركة موديلات أبرزها طراز بي إم دبليو X1، وفولفو XC40.

