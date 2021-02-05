فيروس خطير يهاجم هواتف أندرويد.. كيف تحبط هجومه؟

انتشر مؤخرا فيروس خطير يصيب الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، يهدف للاستيلاء على بياناتك لتحقيق أرباح مالية.
وحذر لوكاس ستيفانكو، الباحث الأمني في شركة "ESET"، من انتشار الفيروس عبر رسائل تطبيق واتساب حصرا على هواتف بنظام تشغيل أندرويد.
ويهاجم الفيروس الهاتف الذكي، بعد الضغط على رابط رسالة كاذبة تزعم فوز المستخدم بهاتف جديد، بحسب موقع سبوتنيك الروسي.
وينقل الرابط المستخدم إلى موقع مشابه لمتجر تطبيقات "Google Play"، حيث يُطلب منه تثبيت تطبيق "Huawei Mobile"، بحسب ما نقله موقع "وي ليف سكيوريتي".
وبعد الانتهاء من التثبيت، يطلب التطبيق الوصول إلى الإشعارات، التي من خلالها سيتم تنفيذ الهجمات، حيث يقوم الفيروس باستخدام وظيفة الاستجابة السريعة لإرسال الرابط إلى أصدقاء المستخدم.
ووفقًا لستيفانكو، تُرسل مثل هذه المراسلات مرة واحدة في الساعة، في محاولة منه لإخفاء نفسه مثل باقي البرامج الضارة.
وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق يطلب أيضًا أذن التشغيل في الخلفية.
وكما يلاحظ الخبراء، غالبًا ما يستخدم المحتالون هذه الأساليب لكسب المال عن طريق عرض الإعلانات على شاشة الهاتف الذكي.
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