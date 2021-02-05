موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. أزمة بيتكوين واهتزاز الذهب وسر لؤلؤة

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فشلت سلطات الادعاء الألماني في الاستفادة من عملات بيتكوين تتجاوز قيمتها 50 مليون يورو بعد مصادرتها من محتال كمبيوتر.

اهتز عرش الذهب، وانخفض لأقل مستوى في شهرين بتداولات الخميس، بعد ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

نجح المغرب في اختبار جائحة كورونا بامتياز، وانخفض العجز التجاري بنسبة 23% في 2020.

تعمل الإمارات على دعم العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية، وفقا لما أكده عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي.

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتظل كما هي منذ 3 شهور.

تعتزم الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان أيرلاينز" إرسال خطابات لنحو 13 ألفا من موظفيها تخطرهم فيها باحتمال منحهم إجازة غير مدفوعة الأجر.

قفز المتوسط الشهري لسعر خامات نفط أوبك بنحو 3% مع بداية الشهر الجاري ليتجه إلى تحطيم حاجز 56 دولارا للبرميل.



بسبب "خطأ مطبعي" نجح أحد ملاك العملات، من بيع جنيه مصري واحد مقابل 300 ألف دولار في مزاد على الإنترنت.

عثر صياد تايلاندي في أحد شواطئ بلده على "كنز" خفيف للغاية، لكنه كان كفيلا بنقله إلى عداد الأثرياء بعد حياة الفقر التي عاشها.

أطلقت شركة الاتحاد للطيران نظاما مبتكرا لتنظيف محركات الطيران مع الحفاظ على البيئة عبر خفض الانبعاثات.



تطرح مصر أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 980 مليون دولار، في 8 فبراير/شباط الجاري.



قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن الكويت بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص الاعتماد على حركة أسعار النفط.

ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تداولات الخميس، مع ترقب المستثمرين إلى نتائج الشركات، بالتزامن مع تراجع مفاجئ لطلبات إعانة البطالة.

