أسكتلندا تعلن التعامل مع حادث طعن خطير

قالت شرطة مقاطعة أيرشاير في اسكتلندا اليوم الخميس إنها طوقت مستشفى وشارعا رئيسيا في بلدة كيلمارنوك بينما تتعامل مع "حادثين خطيرين" في المنطقتين.

وطلبت الشرطة من المواطنين عبر تويتر تجنب مستشفى كروسهاوس وشارع بورتلاند في البلدة.



وذكرت صحيفة سكوتش صن أنه تم إغلاق المستشفى وسط أنباء عن حادث طعن.