تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 5 فبراير 2021

واصل متوسط سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، التراجع اليوم الجمعة 5 فبراير 2021، في البنوك، وشركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وأعلن البنك المركزي المصري، أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتظل كما هي منذ 3 شهور.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

وتراجع متوسط سعر صرف العملة الأوروبية ، على موقع البنك المركزي، إلى نحو 18.73 جنيه للشراء، و18.85 جنيه لبيع، مقابل نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، أمس الخميس.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

تراجع اليورو

ووفق مسح لـ "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، تراجع متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنوك لنحو 18.74 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.97 جنيه للشراء،19.24 جنيه للبيع، في بنك واحد فقط، هو الاستثمار العربي.

فيما جاء أقل سعر للعملة الأوروبية ، عند 18.67 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، في بنك البركة.

كما انخفض سعر اليورو، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 18.74 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

تثبيت الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتظل كما هي منذ 3 شهور.

وكان أخر تخفيض لسعر الفائدة في مصر في 12 نوفمبر/ تشرين الماضي، أي منذ 84 يوما.

وحسب رويترز، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25% وسعر إقراض ليلة عند 9.25% للمرة الثانية على التوالي.

أسعار الدولار والإسترليني



وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، عند نحو 21.33 جنيه للشراء، و21.47 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.35 جنيه للشراء، و21.49 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، قرشا واحدا، إلي نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.16 جنيه للبيع، مقابل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما هبط متوسط الدرهم الإماراتي، قرشا واحدا، إلى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما انخفض متوسط الدينار الكويتي، إلى 51.52 جنيه للشراء، و51.98 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.69 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع.

الاحتياطي الأجنبي بمصر يتحدى كورونا

وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب رويترز، كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، نحو 40.063 مليار دولار.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.